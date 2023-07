’Giochi tra Contrade’, tre giorni di competizioni

Piacciono e stanno prendendo sempre più piede nei comuni dell’entroterra Fermano e anche a Grottazzolina le sfide dei ‘Giochi tra Contrade’, organizzate dalla Pro loco del paese. La manifestazione era partita lo scorso anno e visti i risultati ottenuti in termini di adesioni fra i cittadini, ma soprattutto per il fatto che la popolazione partecipava attivamente a sostenere le proprie squadre, è stata riproposta ed anzi potenziata.

La competizione è si terrà oggi, il 14 e il 18 luglio con inizio alle 21 e vedrà impegnate le contrade in cui è stato suddiviso il paese: Stazione chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno; Centro Storico, Fonte Carrà, Passo di Colle, Papa Giovanni, Lu Pesciu e Cerquone-Montebello-Campo sportivo. Il programma di questa sera è particolarmente stimolante, le squadre si dovranno affrontare in tre prove di abilità: il tradizionale ruba bandiera, gara delle T-shirt e per finire addenta la cipolla. Nelle prossime serate toccherà invece a torneo di burraco e di bocce, corsa ad ostacoli con il cucchiaio, sci di gruppo e corsa dei secchi d’acqua. Tutte sfide che alimentano la goliardia e la partecipazione fra giovani e meno giovani delle contrade. L’amministrazione nell’occasione ha voluto ringraziare a Pro loco e i capi contrada, che rendono possibile l’iniziativa.

a. c.