Giochi tra contrade. Vince Santa Lucia

È la contrada di Santa Lucia ad aggiudicarsi la 44° edizione dei ‘Giochi tra contrade’, evento che rientra all’interno dei festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata. Si sono svolti venerdì sera in piazza Matteotti nel centro storico di Montegiorgio i tradizionali ‘Giochi tra Contrade’, la versione locale dei giochi senza frontiere organizzata dall’Agesci, che rappresenta una tradizionale occasione di ritrovo e socializzazione per la popolazione montegiorgese nel mese di settembre. Come ogni anno i giochi di abilità sono stati dedicati ad un tema specifico, e questa volta è toccato ai film tanto che sono stati allestiti 5 gare dai titoli molto evocativi: Barbie, Space Jam, Forrest Gump, Indiana Jones e Pirati dei Caraibi. Dopo la sfilata delle contrade partecipanti: Cisterna, Montone, Piazza e Santa Lucia, sono iniziate le fide vere e proprie, ma è parso subito evidente che la sfida sarebbe stata una corsa a due fra Santa Lucia e Piazza che fino alla fine hanno dato vita ad una sfida avvincente e combattuta, il pubblico presente che si è riversato in piazza con entusiasmo per assistere alle gare, spronando fino alla fine i propri atleti. Alla fine con 23 punti Santa Lucia ha conquistato i giochi seguita a 22 punti da Piazza, ma poi al termine delle sfide con molta sportività e tanta goliardia è iniziata la festa.

a. c.