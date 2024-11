Gioco d’azzardo, droga e usura: indagati 2 insospettabili

Fermo, 12 novembre 2024 – Esasperato dal grosso debito nei confronti di due usurai, aveva deciso di denunciare tutto alla Guardia di Finanza di Fermo, ma non poteva immaginare che, dopo il suo caso, sarebbe scattato un effetto domino che avrebbe condotto gli investigatori in un giro molto più vasto e che ha fatto venire a galla una ventina di vittime con debiti di oltre 40mila euro ciascuno a tassi di interesse che partivano dal 50% per arrivare anche al 200%.

E’ così che gli investigatori fermani delle Fiamme Gialle hanno scoperto un grosso giro d’affari illeciti, legato soprattutto al gioco d’azzardo, gestito da un 50enne di Porto Sant’Elpidio e da un 52enne di Civitanova Marche molto conosciuto perché gestore di un noto circolo privato della città. Durante le indagini e le intercettazioni telefoniche è emerso anche che il 52enne civitanovese, gestiva anche alcune case a luci rosse e si occupava di fornire ai clienti cocaina e marijuana.

Mentre le indagini sul troncone legato all’usura sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Fermo, quelle sullo sfruttamento della prostituzione e del giro di droga sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Macerata per competenza territoriale, in quanto le case d’appuntamento scoperte si trovavano tutte a Civitanova Marche. Tra le vittime dei due usurari invece ci sono imprenditori, commercianti e professionisti con il vizietto del gioco, del sesso e della droga. Persone insospettabili che alla fine sono venute a galla attraverso l’incessante attività della Guardia di Finanza di Fermo, dopo una iniziale reticenza, hanno contribuito a smascherare il vaso giro d’affari. Le vittime, dopo aver perso al gioco, ottenevano facilmente prestiti dall’elpidiense e dal civitanovese, ma per loro era solo l’inizio di un incubo, perché gli interessi mensili, già al 50% in partenza, spesso si quadruplicavano tanto da rendere impossibile la restituzione del denaro.

I militari della Finanza, una volta individuati i due deus ex machina del giro usurario, hanno intercettato i loro telefonini e li hanno incastrati definitivamente. Durante l’ascolto delle conversazioni telefoniche, gli investigatori delle Fiamme Gialle sono incappati in alcuni dialoghi che hanno attirato la loro attenzione su un giro di case a luci rosse. I sospetti sono diventati fondati quando è scattata la perquisizione nella abitazione del 52enne civitanovese, dove sono stati sequestrati assegni, denaro contante, effetti cambiari, marijuana, cocaina e il “diario” della contabilità dei loschi affari. Perquisita anche l’abitazione del 50enne elpidiense da cui sono stati raccolti altri elementi probatori del giro d’affari usurario. Concluse le indagini sui due usurai la Procura di Fermo ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi, mentre è ancora aperto il fascicolo della Procura di Macerata sul giro di prostituzione e di droga collegato al primo filone.

FABIO CASTORI