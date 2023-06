Gioco d’azzardo, è boom Il triste primato dell’Italia

La dipendenza dal gioco d’azzardo è un fenomeno che in Italia sta registrando una crescita esponenziale, che necessità di essere trattato con massima attenzione dalle istituzioni. Questo il tema trattato ieri nel teatro di Servigliano in occasione del festival ‘Errare e Umano’ diretto da Pascal La Delfa, organizzato dalla Pro loco locale guidata dalla presidente Luigina Rossi, con l’ospite Maurizio Fiasco, sociologo che ha dialogato con la giornalista Marisa Colibazzi. "Stiamo parlando di un sistema di gioco d’azzardo industriale di massa – spiega Maurizio Fiasco – costruito da un team di esperti che ha distrutto il concetto di gioco: la ritualità, il confronto sociale, l’attesa. Il gioco d’azzardo in se è un sistema banale, ma trattandosi di premialità, innesca meccanismi differenti: la speranza di ottenere una svolta sociale, il benessere prodotto quando si vince. Il sistema però è stato pensato per aumentare il numero di giochi, la frequenza, anche grazie ai sistemi digitali. Questo però è un problema che va affrontato ora, che avrà ripercussioni sul sistema sociale italiano".

L’Italia a parità di popolazione è il Paese che spende di più in giochi d’azzardo fra le nazioni occidentali: nel 2006 sono stati 35 miliardi di euro; nel 2010 erano 61 miliardi di euro; nel 2022 abbiamo raggiunto 131 miliardi di euro. Due i problemi principali: una metà della popolazione italiana non gioca, e circa 80% dei 131 miliardi di euro viene prodotto solo dal 20% dei giocatori abitudinari. Il secondo problema è il tempo vita dissipato: per giocare si compiono semplici operazioni meccaniche ripetute nel tempo; facendo un calcolo medio per produrre 131 miliardi di euro sono necessari 104 milioni di giorni lavorativi da 8 ore, tempo che le persone potrebbero spendere per stare in famiglia, svolgere attività utili o hobby.

Alessio Carassai