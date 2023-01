Giordano Concetti protagonista in tv su ‘Tale e Quale Show’

Il performer Giordano Concetti torna in tv, comparsa nel programma televisivo ‘Tale e Quale Show’ condotto da Carlo Conti su Rai Uno. Dopo la vittoria nella categoria ‘Premio simpatia’ nella scuderia di Gerry Scotti su canale 5 in ‘Tu Si Que Vales’ nel 2019, Giordano Concetti che da qualche anno si è dedicato alla sua passione per la musica, è tornato in tv in una veste molto goliardica, infatti, è stato selezionato per un provino al fine di poter accedere come ospite al programma ‘Tale e Quale Show’ dove artisti poco noti mettono in mostra il loro talento imitando grandi personaggi del mondo della musica. Giordano Concetti, indossando un costume da Uomo Ragno, ha intonato qualche strofa della celebre canzone degli 883, ma la giuria tecnica composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello non lo hanno promosso fra gli aspiranti ospiti.