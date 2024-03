Giordi e Rebecca, la dedica alle mamme dei due giovani artisti

L’amore per la donna, di quelle con la ‘d’ maiuscola, lega due giovani fermani. Giordi Friscolanti ha iniziato a dipingere perché cresciuto tra tele e colori, da sempre passione e lavoro di mamma Lorena; Rebecca Antognozzi ha dedicato a mamma Alessandra la prima opera: il loro ritratto. I ventitreenni studenti universitari, fidanzati nella vita, sono tra i protagonisti della mostra d’arte contemporanea ‘Universo Donna- non calpestare i miei sogni’, organizzata dalla commissione Pari Opportunità delle Marche presso il palazzo della regione in Ancona e visitabile con ingresso gratuito, da oggi al 26 marzo. "Oltre al corso di laurea in Farmacia, condividiamo la passione per la pittura – spiegano i due artisti – in particolare, da qualche tempo, amiamo aggiungere anche alcuni elementi alle nostre opere: uno dei due vede un oggetto dal quale nasce l’ispirazione; l’altro elabora il progetto per realizzare il quadro. Spesso partecipiamo alle ‘estemporanee’, concorsi improvvisati durante i quali, insieme, prepariamo un bozzetto dividendoci poi spazi e compiti". Tra i numerosi eventi previsti in occasione della festa delle Donna dunque la collettiva d’arte che, allestita con la collaborazione dell’associazione ArteandDream e la presentazione del critico d’arte Massimo Pasqualone, vede la presenza di ben 40 artisti.

Gaia Capponi