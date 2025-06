Giorgio Panariello al teatro dell’Aquila con la data zero di ’E se domani…’

Giorgio Panariello torna a Fermo. Data zero del suo nuovo spettacolo e tour dal titolo "E se domani…" il prossimo 30 settembre al Teatro dell’Aquila. L’artista toscano nel 2024 era stato protagonista di una serata di grande successo all’arena di Villa Vitali. "Giorgio Panariello – si legge nella nota Friends&Partners - torna a teatro con il nuovo imperdibile show "E se domani…", un racconto ironico e pungente del suo personalissimo "viaggio nel futuro". L’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia". L’artista sarà una settimana in città per mettere a punto lo show, come anticipa il sindaco Calcinaro: "Una data zero ed i primi nomi del Teatro dell’Aquila di Fermo sempre meta di artisti che lo scelgono per i loro spettacoli, un artista molto popolare e amato che ha scelto Fermo per dare avvio al suo tour, testimoniando come il Teatro dell’Aquila sia ormai punto di riferimento, luogo ideale nelle mappe nazionali dello spettacolo, centro delle proposte della città e del territorio".

"Comicità e spettacolo per un artista a tutto tondo che torna a Fermo per una data zero con un one man show dopo quanto ci ha regalato lo scorso anno a Villa Vitali in quel caso con Marco Masini, aggiunge l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, Un’ennesima a dimostrazione della scelta che i grandi artisti fanno della nostra città e del suggestivo Teatro dell’Aquila scenario di Villa Vitali". Per lo spettacolo, alla cui organizzazione collabora Elite Agency Group - info: 0871 305631, biglietti in vendita sul circuito TicketOne (online e punti vendita) e biglietteria del Teatro dell’Aquila (tel. 0734. 284295).