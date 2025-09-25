Giornalismo culturale, il festival gira le Marche e fa tappa in città

Compie 13 anni il festival del giornalismo culturale, nato a Urbino per toccare diversi angoli delle Marche. Ieri la presentazione nella sede dell’ordine dei giornalisti delle Marche, per dire che una giornata del festival arriva anche nella città di Fermo e nel territorio, a Monte Vidon Corrado. Il presidente dell’ordine, Franco Elisei, ha parlato della necessità di sostenere festival che consentono di dialogare, discutere, ascoltare. Si parla di ecologia, nella convinzione che per far nascere un’ampia e significativa coscienza ecologica, è necessaria innanzitutto una cultura ambientalista diffusa, e questo è compito di tutto il mondo dell’informazione, dove importante è l’informazione politica ed economica che i media trasmettono in proposito.

A Fermo due momenti importanti, alle 17 di sabato nella biblioteca, dove c’è un erbario straordinario, sarà ospite la critica letteraria Giulia Ciarapica, insieme con la direttrice della biblioteca Maria Chiara Leonori e Natalia Tizi, con Andrea Lombardinilo, Lella Mazzoli, Pietro Maranesi. Tema della serata, ‘Dall’erbario al green per una ecologia della cultura. E poi, a Monte Vidon Corrado, alla casa museo Licini dove è allestita la mostra di Tulli Pericoli, previsto per domenica alle 11 il dialogo dello stesso artista con Lara Crinò, Nunzio Giustozzi, Lella Mazzoli e Daniela Simoni, per un viaggio nel paesaggio e nella magia di Licini che incontra Pericoli e tiene vivi i colori e le emozioni della natura.