Giornata del dialetto. Iniziativa a Sant’Elpidio

La Giornata nazionale del dialetto viene celebrata, ancora una volta, a Sant’Elpidio con una manifestazione ‘Tando pe’ rracondà’, inserita nel calendario dell’Unione Nazionale Pro Loco. Domani, al ‘Cicconi’, su iniziativa della Pro Loco col patrocinio del Comune e la collaborazione dei gruppi dialettali locali e di poeti, dalle ore 16, si svolge questa iniziativa fatta di libri, poesie, sketch per valorizzare la lingua locale. "Come negli anni passati – spiega il presidente della Pro Loco, Giovanni Martinelli – questo spettacolo unirà il momento del divertimento agli approfondimenti culturali e della tradizione. La lingua locale è un valore da custodire come sarà ribadito dall’editore Andrea Livi a proposito dell’Antologia di poeti dialettali fermani tra 800 e metà 900".