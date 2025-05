Giornata del naso rosso: l’allegria che aiuta a guarire

Ci lavorano tantissimo, i volontari di Vip BlablaClown per la Giornata del Naso Rosso per fare sì che domani, data di questo evento che ha carattere nazionale, il divertimento, il coinvolgimento di grandi e piccini sia massimo e che, soprattutto, si creino quei momenti di condivisione, solidarietà e sensibilizzazione che sono fondamentali per chi si dedica a questo tipo di volontariato. Durante la Giornata del Naso Rosso, i clown di corsia escono dagli ospedali per incontrare la gente, nelle piazze, offrendo giochi, laboratori e momenti di animazione per far conoscere la clownterapia e avvicinare nuove persone al volontariato.

"Facciamo parte di Vip Italia Odv – Viviamo in positivo, una federazione che riunisce 72 associazioni di volontariato clown in tutta Italia con oltre 4300 volontari attivi" spiegano i dinamici Vip Blabla Clown della sede di Porto Sant’Elpidio (nelle Marche sono tre le associazioni affiliate). Che ci tengono a ricordare che "le nostre attività non si limitano alla Giornata del Naso Rosso. Durante l’anno, operiamo in ospedali, case di riposo e scuole, portando il potere terapeutico del sorriso a persone di tutte le età". Ci sono collaborazioni in atto con l’ospedale ‘Murri’ dove i volontari portano sorrisi nel reparto di pediatria, di cardiologia e gastroenterologia, nella struttura riabilitativa di Porto San Giorgio.

"Si deve credere fortemente nel potere del sorriso. ‘Viviamo in positivo’ – dicono i referenti di Vip – è il nostro motto perché da zero a 130 anni, il sorriso può alleviare, sostenere e coccolare chiunque". L’invito: "Unitevi a noi per celebrare il potere del sorriso e scoprire come la clownterapia può fare la differenza nella vita di molte persone". La Giornata del Naso Rosso a Porto Sant’Elpidio è alla 4 edizione e prevede dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, stand con truccabimbi, micromagia, bolle, palloncini, giochi, laboratori creativi, balli e giochi di gruppo e alle 18,30, parata conclusiva di tutti i clown.

Quest’anno ci sono anche due nuove collaborazioni con Stazione 41, web radio di Fermo, che sarà presente in piazza e sarà in diretta con musica e interviste ai volontari clown su attività e progetti. Ci sarà Psiche2000 (famiglie con figli con problematiche psichiatriche) con Vip Blabla Clown ha appena iniziato una collaborazione: "Abbiamo voluto i ragazzi in piazza con noi. Ci saranno con uno loro stand con un angolo merenda, a offerta".

Marisa Colibazzi