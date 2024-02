’Giornata del Ricordo’. Premiata al Quirinale la 2ª B della scuola Betti

In diretta televisiva, per un premio nazionale che vale un impegno sempre più necessario. C’erano i ragazzi dell’Istituto Comprensivo ’Ugo Betti’, guidato dalla dirigente scolastica Anna Maria Isidori, al Quirinale, tra i premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo. La classe 2 B della scuola secondaria di I grado è infatti risultata vincitrice del secondo premio a livello nazionale per la partecipazione al concorso ‘10 febbraio. Un mondo e un passato. Storie dai luoghi di origine degli esuli giuliano-fiumano-dalmati’. Referenti del progetto la professoressa Ilenia Achilli, che ha accompagnato i ragazzi nella ricerca storica e letteraria, e il professor Valentino Alessandrini, che ha contribuito anche con brani musicali da lui eseguiti al violino. Il prodotto premiato, dal titolo "Iacta est alea. L’essentiel est invisible pour les yeux", rappresenta la perfetta combinazione tra tradizione e innovazione, con la fusione tra ricerca storica e sviluppo digitale: si tratta infatti di un "merge cube" implementato con app CoSpaces Edu, cioè un cubo olografico per la realtà aumentata sulle cui facce sono stati caricati materiali multimediali inerenti la storia degli esuli, le loro tradizioni musicali, letterarie, culinarie, artistico-culturali. I professori Alessandro Buffone e Giulio Raccichini hanno fornito il loro contributo all’elaborato digitale. Le riprese sono state realizzate negli ambienti innovativi della scuola media e in luoghi simbolo della città di Fermo, come la Sala del Mappamondo o il sagrato del Duomo. I ragazzi, all’interno di un video che costituisce il filo narrante del prodotto, ripercorrono anche testimonianze di esuli, alcuni dei quali incontrati online nel corso dell’anno scolastico. È grande la soddisfazione della scuola per il prestigioso riconoscimento ottenuto.