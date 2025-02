Giornata della Fraternità con il Gruppo Unitalsi

Si è rinnovata anche quest’anno la Giornata della Fraternità promossa come sempre dal Gruppo Unitalsi di Porto Sant’Elpdio e che ha visto una bellissima partecipazione di anziani, diversamente abili, persone che vivono in condizione di disagio. Una giornata interamente dedicata a loro, con la celebrazione della Santa Messa e con il momento conviviale nel salone della Croce Verde, alla casa del Volontariato, cui sono intervenuti anche gli amministratori comunali, sindaco Massimiliano Ciarpella in testa. "Ringrazio la nostra Unitalsi per la Giornata di Fraternità che è stata un bel momento di volontariato e solidarietà". Stanchi, ma felici e orgogliosi dell’ottima riuscita dell’iniziativa, sono stati i volontari Unitalsi che si sono generosamente spesi, anche quest’anno, per regalare una giornata diversa a persone che hanno potuto godere di una bella atmosfera e della vicinanza di tanta altra gente.