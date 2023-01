Giornata della memoria, appuntamenti in arrivo a Servigliano

In occasione della ‘Giornata delle Memoria’ che si celebrerà il 27 gennaio, l’associazione ‘Casa della Memoria’, ha organizzato una serie d’incontri con documenti e storie inedite legate al campo di Servigliano. Il frutto di una lunga serie di ricerche negli archivi e di una puntigliosa verifica di dati e nomi che hanno portato alla scoperta di fatti e persone ancora sconosciuti. "Si partirà con l’incontro con Giuliana Vannini – racconta Paolo Giunta La Spada, direttore scientifico della Casa delle Memoria –. Giuliana, è la figlia di Grete Schattner, internata per 7 mesi a Servigliano, deportata da Fossoli con il convoglio n.10 del 16 maggio 1944 e gasata ad Auschwitz-Birkenau". Tra le tante iniziative in programma per il 27 gennaio è previsto l’ingresso al Parco della Pace, alle 9.15 insieme appunto all’ospite Giuliana Vannini, che nell’occasione leggerà alcune poesie inviate da Grete ad Uberto nel 1941. In raccoglimento silenzioso e ricordo di tutti i deportati si leggerà anche una breve poesia d’amore del poeta francese degli anni ‘30, Paul Geraldy, tratta dal librino originale che Grete Schattner inviò a Uberto Vannini, padre di Giuliana, nel 1941 quando Uberto era prigioniero dei britannici in India. "Uberto conservò per tutto il periodo della prigionia il librino e lo riportò a casa a Fermo alla fine del 1945 – continua Giunta La Spada – quando seppe che Grete era stata arrestata a Fermo, internata a Servigliano e poi deportata ad Auschwitz, e lì gasata poco dopo l’arrivo. Il matrimonio tra Grete e Uberto non fu possibile a causa dele leggi razziste del 17 novembre 1938. Dell’amore tra Grete e Uberto ci resta questo librino custodito per 80 anni dalla figlia Giuliana. Così vogliamo ricordare le vittime del nazifascismo a Servigliano, perché la civiltà e la bellezza dell’amore vinca per sempre la barbarie dell’odio".

a.c.