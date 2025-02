‘Giornata della Memoria’ . Isc Nardi al Ghetto d Fermo

In occasione delle celebrazioni della ‘Giornata della Memoria’ l’Istituto comprensivo ‘Nardi’ di Porto San Giorgio ha colto l’occasione per conoscere alcuni aspetti della storia del proprio territorio, andando a visitare il ‘Ghetto’ ebraico a Fermo. Così, lo scorso mercoledì 22 gennaio, le classi III F e III E del plesso Borgo Rosselli hanno partecipato ad una visita organizzata da alcuni volontari impegnati nell’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico del fermano.

Gli alunni, accolti dai membri dell’associazione nella Sala degli Specchi (situata all’interno dell’antico Palazzo dei Priori) hanno ascoltato il programma della giornata dal portavoce Piersanti Iacopini che ha fatto un’introduzione riguardante la vita degli ebrei nel Medioevo e il ruolo fondamentale che gli stessi hanno svolto anche nella vita dei cristiani. Ci è stato spiegato che molti di loro erano ricchi banchieri che prestavano denaro in cambio di una somma maggiore e per questo erano malvisti.

Per coinvolgere di più gli alunni è stato mostrato un video relativo alle vicende fermane nel periodo tra il 1200 e il 1500, durante il quale ci fu una clamorosa battaglia tra il Comune di Fermo e quello di San Ginesio. Durante questo periodo gli ebrei fermani vivevano già in città relegati in un quartiere ben definito. Ma fu nel 1555 che Papa Paolo IV stabilì che gli ebrei abitassero in un quartiere a parte, dove potevano svolgere i loro traffici, e che fossero identificati attraverso un segno distintivo. Ecco quindi che anche a Fermo si ufficializzò il ‘Ghetto’ nella contrada di San Bartolomeo.

Si trattava di una zona ben delimitata dove gli abitanti dovevano vivere confinati senza mischiarsi con gli altri cittadini. Nei periodi di crescita della popolazione, le case ormai piene, vennero rialzate. Questo spiega perché il ghetto aveva strade strette e affollate delimitate da una o più porte di ingresso che in determinate circostanze venivano chiuse.

Conclusa la conferenza, gli alunni hanno fatto una passeggiata per quel che rimane di questo ghetto, via via smembratosi nei secoli successivi. Durante la visita hanno scoperto, grazie ad un attore che lo impersonava, che a Fermo è vissuto uno dei più grandi poeti ebrei, Immanuel Romano, nato a Roma nel 1261 e autore di poesie in volgare, ammiratore e forse amico di Dante Alighieri.

L’ultima tappa della nostra uscita didattica, è stato il luogo dove si suppone si trovassero la Sinagoga e il cimitero della comunità ebraica, di cui non rimangono che dei ruderi. Finita la visita gli studenti sono tornati a scuola soddisfatti di aver conosciuto un pezzo di storia del territorio in cui vivono.

Classe III F, coordinata dalla docente Laura Monaldi, Alberto Vicente Gallucci, Greta Segoni, Viola Ferrara