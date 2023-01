Giornata della memoria Studenti al cinema

Venerdì, in occasione della "Giornata della Memoria", l’assessorato all’istruzione di Porto Sant’Elpidio ha organizzato la proiezione del film "Un sacchetto di biglie" per gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città. Un’iniziativa nata durante i periodi di didattica a distanza, che verrà ripetuta anche quest’anno utilizzando gli strumenti tecnologici e digitali proprio per permettere a tutti gli alunni di vedere la pellicola diretta da Christian Duguay. Il lungometraggio è ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di Joseph Joffo, in cui l’autore racconta la fuga di due giovani fratelli ebrei che cercano di salvarsi dai tedeschi, tra nascondigli prigionie e rinascite, e in cui si descrive l’atrocità della Francia degli anni quaranta, occupata dai nazisti. Il libro, così come il film, racconta le vicende con la leggerezza e l’innocenza di un bambino, senza mai sminuire la crudeltà e la tragicità della guerra. "" L’obiettivo è tener vivo il ricordo e la riflessione su questa atroce pagina di storia – afferma il sindaco Nazareno Franchellucci – vogliamo sensibilizzare le giovani generazioni attraverso i valori della pace e del rispetto"". L’assessore all’istruzione Emanuela Ferracuti aggiunge "" Per i giovani di oggi è importante rendersi conto del passato, conoscere la storia permette di comprendere gli errori commessi. Bisogna ripartire da questa consapevolezza per costruire una società più libera e senza ingiustizie"". Ancora una volta le amministrazioni della città dimostrano sensibilità rispetto al valore del ricordo: alle testimonianze e agli incontri in presenza si sostituisce questa modalità più digitale, ma resta uguale la forza del messaggio.

