Giornata della salute mentale: "Quasi la metà degli adolescenti soffre di ansia e depressione"

La giornata della salute mentale è una data importante perché ha l’obiettivo di combattere pregiudizi e discriminazioni. È la battaglia che porta avanti anche la psichiatra Mara Palmieri, direttore dell’unità operativa complessa di Psichiatria e del dipartimento di salute mentale che sottolinea: "Molto spesso la stigmatizzazione rende difficile avvicinarsi ai servizi per le cure necessarie. Lo stigma colpisce ogni età ma per i giovani, più fragili, può essere devastante perché influenza negativamente la vita sociale, lavorativa, scolastica e personale". Informazione e prevenzione diventano fondamentali nel settore, secondo le statistiche dell’Oms la quarta causa di morte tra i giovani è il suicidio: "Quasi la metà degli adolescenti soffre di ansia e depressione, prosegue la psichiatra, Spesso gli adulti non si accorgono di segnali importanti come ansia, panico, incapacità a socializzare. La depressione, ad esempio, è una delle cause di difficoltà scolastiche, e può manifestarsi con problemi di attenzione, concentrazione, stanchezza e insonnia. Sono anche aumentati i casi di disturbi alimentari mentre la dipendenza da sostanze e alcol spesso viene vista addirittura come un‘autocura. L’isolamento e la dipendenza da social media sono ulteriori di disagio". Il Dipartimento Salute Mentale dell’Ast di Fermo è costituito dal reparto per acuti (Spdc – Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) che si trova all’interno dell’ospedale di Fermo, il Centro di Salute Mentale dove sono gli ambulatori territoriali (con sede a Fermo), e le strutture riabilitative come i due Centri Diurni per attività di socializzazione e attività riabilitativa per i pazienti in carico. Nella rete dipartimentale figurano, inoltre, altre due strutture: la Uosd Disturbi Alimentari e una Struttura residenziale riabilitativa.

A ciò si aggiunge un Gruppo Appartamento per pazienti che hanno abilità residue di autonomia: "Il Dipartimento rileva, in linea con la tendenza nazionale, un aumento di richieste di visite e ricoveri sia riferito a giovani adulti (fino a 25 anni) che di ricoveri per casi già molto complessi con un aumento di circa il 5 per cento di visite ambulatoriali. Dai 2.339 pazienti seguiti nel 2023, siamo passati, quest‘anno, fino a settembre, a 2.452 pazienti. Si rileva anche un aumento di ricoveri in Spdc di casi già gravi e complessi ma non noti al sistema sanitario". Il Servizio Territoriale può essere contattato, per qualsiasi evenienza, al n. 0734-6252565 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14.