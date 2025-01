‘Giornata delle Memoria’. Al cineteatro Manzoni ci sarà il film ‘Liliana’

In occasione della ‘Giornata delle Memoria’ l’Amministrazione di Montegiorgio in collaborazione con il cineteatro Manzoni proporrà domani 27 gennaio alle 21,15 il film ‘Liliana’. Il film documentario diretto da Ruggero Gabbai, racconta la storia della senatrice a vita Liliana Segre, ripercorriamo insieme a lei le tappe fondamentali della sua vita, dalla deportazione nei campi di concentramento nazisti in cui ha perso suo padre, al suo impegno sociale nel panorama culturale italiano. Un ritratto minuzioso di una delle donne più influenti, dal dopo guerra ad oggi, nel nostro Paese. La senatrice Segre nell’aprile del 2019 visito anche il ‘Parco della Pace’ e l’associazione ‘Casa della Memoria’. Nel film oltre alle Segre ci saranno le testimonianze di personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Geppi Cucciari, Fabio Fazio e Enrico Mentana. Ad arricchire il racconto, scorreranno immagini storiche di repertorio.