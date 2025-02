Giornata di corse al San Paolo, spicca il premio Trottoweb

L’ippodromo San Paolo torna a essere il cuore pulsante del trotto marchigiano con l’attesa giornata di corse in programma per domani con inizio alle 14. Sette le prove in cartellone su cui spicca il Premio Trottoweb, prova di spicco dedicata all’importante portale di riferimento per tutti gli appassionati del settore. Fondato nel 1997 da Luca Berlin, Trottoweb rappresenta oggi una risorsa imprescindibile per professionisti e appassionati, offrendo analisi tecniche, statistiche e approfondimenti per vivere il trotto con competenza e passione. Per celebrare questa sinergia con il mondo delle corse, lo stesso Luca Berlin sarà presente a Montegiorgio per premiare i driver vincenti della giornata. Non mancheranno altre sfide di grandi emozioni, tutte prove che riflettono la cura e la precisione necessarie per garantire il regolare svolgimento delle corse e l’efficienza del sistema ippico.