Giornata di corse all’ippodromo San Paolo: si attende il Palio

Aria frizzante all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, dove oggi a partire dalle 13,30 prenderà il via la 29esima giornata di corse al trotto del 2024. Il prestigioso impianto accoglierà i migliori interpreti del trotto italiano, ma il pensiero già rivolto all’evento clou della stagione, ovvero la 36esima edizione del Palio dei Comuni, in programma domenica 10 novembre. Una sfida tra 24 comuni del centro Italia fra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, quest’anno ospiterà anche l’iniziativa del Ministero delle politiche agricole, il Palio delle Regioni, ulteriore testimonianza dell’importanza che il territorio e l’ippica rivestono in questo angolo d’Italia. La giornata di oggi sarà dedicata a Monte Urano, con nove corse dedicate tutte molto avvincenti. Ovviamente per gli appassionati di ippica gli occhi sono tutti puntati sul Palio dei Comuni, gara di Gruppo 1 seguita a livello continentale, che ha annunciato già i comuni partecipanti fra cui spicca il gemellaggio di Amatrice, Arquata del Tronto e Camerino, tre centri profondamente segnati dal terremoto del 2016, che correranno insieme con un solo cavallo e un solo guidatore; si aggiungono Assisi, Belmonte Piceno, Civitanova Marche, Corridonia, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Gualdo Tadino, Jesi, Lanciano, Loreto, Macerata, Magliano di Tenna, Montappone, Monte Urano, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Servigliano. Tra i protagonisti già annunciati, alcuni comuni hanno già scelto i propri portacolori: Callisto correrà per Magliano di Tenna, Akela Pal Ferm rappresenterà Montegiorgio, Caronte Trebí sarà il cavallo di Monte Urano, mentre Porto San Giorgio punta su Dalí Prav.

Alessio Carassai