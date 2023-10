Giornata di trekking tra la natura di Monte Cacciù

Oggi, trekking a monte Cacciù. I volontari del gruppo comunale della protezione civile invitano alla partecipazione. L’iniziativa è promossa nelll’ambito della manifestazione ’Io non rischio 2023’; ore 9,30 registrazione dei partecipanti e consegna delle sacche INR; dalle ore 10,30 alle 12,30 trekking a Monte Cacciù; ore 16, chiusura piazza #INR. Lungo il percorso verranno effettuate delle soste durante le quali i comunicatori INR illustreranno le fragilità del territorio e spiegheranno i giusti comportamenti da adottare in caso e di alluvione o terremoto. “Io non rischio” è una campagna di documentazione pubblica sulle buone pratich di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato ed istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiarie e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione 365 giorni l’anno.