Giornata internazionale dei musei, ecco il programma di oggi

Torna la XVII edizione del Grand Tour Musei, l’immancabile appuntamento alla scoperta del patrimonio culturale conservato nei musei marchigiani, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC - Ministero della Cultura Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia. L’iniziativa sarà un’occasione per riflettere su come i musei possano svolgere una funzione fondamentale per lo sviluppo delle nostre comunità e per consentire al pubblico, nel corso del fine settimana, di riappropriarsi degli spazi museali e condividere esperienze ed itinerari di visita, eventi e incontri culturali.

Il tema 2025 suggerito da ICOM per la Giornata Internazionale dei Musei, "Il futuro dei musei nelle comunità in rapida trasformazione", intende sottolineare l’importanza dei musei come istituzioni educative dinamiche che promuovono l’apprendimento, la scoperta e la comprensione culturale, agevolando un approccio che mira al benessere complessivo della persona e della comunità locale.

La città di Fermo è pronta a distinguersi con un ricco programma culturale che abbraccia arte rinascimentale, fotografia contemporanea e iniziative educative, con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune, dei Musei e di Maggioli Cultura e Turismo. Una festa che si è aperta ieri sera con Oltre l’obiettivo: un viaggio sensoriale nella mostra Children di Steve McCurry. La visita guidata alla mostra Children di Steve McCurry è un’esperienza davvero coinvolgente. Durante il tour, si è avuta l’opportunità di ammirare alcune delle sue foto più significative, che catturano l’innocenza, la speranza e le sfide dei bambini di tutto il mondo.

Dopo aver esplorato le fotografie, c’è stato spazio per un laboratorio sensoriale dove, attraverso suggestioni uditive, olfattive e tattili, è stato possibile rivivere le ambientazioni delle foto viste in precedenza, stimolando i sensi e creando un’esperienza immersiva e unica, come un viaggio intorno al mondo sulla scia delle emozioni.

Oggi pomeriggio si replica ma ai Musei Scientifici, alle 18, con La notte del piccolo Kulu. Durante questa attività, i bambini avranno l’opportunità di ascoltare una bellissima favola della buonanotte scritta dalla cantante Celina Kalluk. La storia è molto speciale perché descrive i doni che gli spiriti degli animali regalano a un bambino Inuit appena nato. È un momento magico e rassicurante, perfetto per accompagnare i piccoli nel loro sonno, immergendoli in un mondo di tradizioni e simboli legati alla cultura Inuit e agli animali che la abitano.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale Fermo Musei o contattare i musei al numero 0734 217140 o via email all’indirizzo museidifermo@comune.fermo.it.