Giornata mondiale dei Diritti umani. Panchina gialla a Porto San Giorgio

In occasione della Giornata mondiale per i diritti umani, lunedì 11 novembre, nel parco della vecchia stazione di Porto San Giorgio in via della Resistenza è avvenuta la collocazione della ’Panchina Gialla per i Diritti Umani’. La referente del Tavolo della legalità della provincia di Fermo, Maria Alessandra Mancini, spiega il significato delll’importante e significativa iniziativa: "Una panchina di colore giallo come simbolo di tutte le trasgressioni dei diritti umani che purtroppo avvengono ogni giorno ed in ogni ambito". L’iniziativa è stata promossa da ’Il Tavolo della legalità’ della provincia di Fermo, insieme ad Amnesty International, Antigone Marche, Emergency, l’Università della pace e Cvm, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio: "Una panchina gialla - aggiunge Mancini - che il Tavolo della legalità, insieme alle altre associazioni, auspica possa diventare l’emblema di una individuale e collettiva presa di coscienza ed assunzione di corresponsabilità per contribuire ad un futuro più sicuro e ad una migliore qualità di vita per tutti".

Hanno partecipato all’iniziativa alcuni studenti dell’Istituto scolastico comprensivo Nardi di Porto San Giorgio con un contributo di musica e letture, nonché alcuni studenti del liceo Artistico Preziotti-Licini.