Giornata nazionale dell’albero, c’è l’ok per la partecipazione

Porto San Giorgio parteciperà alla giornata nazionale dell’albero, che cade il 21 novembre. Lo ha deciso l’amministrazione comunale tenuto conto che è ormai divenuta prassi consolidata per il Comune di Porto San Giorgio partecipare ogni anno alle celebrazioni della Giornata nazionale degli alberi, quale impegno da parte della stessa amministrazione comunale a contribuire allo sviluppo della sensibilità dei cittadini e aumentando la consapevolezza di quanto gli alberi siano fondamentali per la vita di tutto l’ecosistema. Ritenuto, quindi, di voler celebrare la Giornata nazionale degli alberi condividendo la finalità della stessa, dando atto che per la migliore riuscita dell’iniziativa saranno coinvolti l’assessorato all’ambiente, le famiglie dei nuovi nati nell’anno 2023 fino alla data del 15 ottobre e il gruppo scout Agesci di Porto San Giorgio. La manifestazione si svolgerà nel parco comunale di Villa Colli a Pian della Noce, nella data differita festiva di domenica 26 novembre al fine di garantire una maggiore partecipazione delle famiglie. Avendo il Comune aderito alla legge 11392 “Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato” si prevede la messa a dimora di un albero per ogni neonato registrato all’anagrafe nell’ultimo anno per sottolineare il legame esistente tra il futuro delle prossime generazioni ed il futuro degli alberi. Ad ogni nuovo nato nell’anno 2023 fino al 15 ottobre verrà dedicato un nuovo albero da piantare e su ciascuno verrà apposta una targhetta con il suo nome.