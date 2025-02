’Giornate del Farmaco’: donate 1.999 confezioni di medicinali

Durante la 25esima edizione delle ‘Giornate di Raccolta del Farmaco’ promossa dal Banco Farmaceutico, che si è svolta dal 4 al 10 febbraio, sono state donate a livello nazionale oltre 640.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5,7 milioni di euro. Farmaci che aiuteranno circa 463.000 persone in condizione di povertà sanitaria. A Fermo e provincia, hanno aderito 21 farmacie e sono state raccolte 1999 confezioni dal valore di 17.660 euro che aiuteranno 2000 ospiti di 9 realtà assistenziali fermane. "La generosità delle persone – commenta Michela De Vita, del Banco Farmaceutico – è stata grandissima. I numerosi volontari sono stati di grandissimo e fondamentale aiuto e i farmacisti sono stati sempre più protagonisti del gesto. Un grazie di cuore commosso a tutti". Le ‘Giornate di raccolta del Farmaco’ si sono svolte sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili e numerosi partner privati. E’ importante proseguire su questa strada, infatti, stando ai dati esaminati dal Banco Farmaceutico, le persone che nel 2024, non hanno potuto acquistare farmaci per ragioni economiche sono 463.176 (7 residenti su 1.000) in aumento dell’8,43% rispetto all’anno precedente. Molte di queste, sono minori, pari al 22% del totale. A rivolgersi alle realtà assistenziali per ricevere farmaci e cure sono, prevalentemente, uomini, (il 54% del campione, contro il 46% delle donne) e adulti (18-64 anni, pari al 58%). Pressoché uguale è la quota di cittadini italiani (49%, pari a 225.594 unità) e di quelli stranieri (51%, pari a 237.583 unità). "Siamo felici perché la raccolta ha dato un risultato importante – dichiara Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets - e contribuirà a sostenere le realtà caritative e socio-assistenziali e a restituire salute e un po’ di serenità a tante persone bisognose. Siamo felici anche perché è stato dato un importante segnale, ovvero il fatto che tanti soggetti diversi si mettano insieme per donare, senza chiedere nulla in cambio. Ringraziamo di cuore tutti i cittadini, volontari, farmacisti, aziende e realtà caritative che hanno reso possibile tutto ciò".

a.c.