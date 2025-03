Giornate del Fai: superata quota 2.100 visite

Un momento di bellezza e di condivisione, quello vissuto lo scorso fine settimana in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2025. Momenti che hanno riscosso un eccezionale successo anche nel territorio fermano, con oltre 2.100 visitatori complessivi nei tre straordinari siti aperti al pubblico: la Prefettura di Fermo, Palazzo Caffarini-Sassatelli, il Comune di Fermo e Palazzo Leopardi con la Pinacoteca Fortunato Duranti a Montefortino.

"Un risultato che premia un impegno condiviso e una passione diffusa per il patrimonio storico e culturale, grazie a una perfetta sinergia tra la Delegazione FAI di Fermo e il Gruppo FAI Giovani che ha gestito con grande competenza e spirito di servizio alcuni presìdi nei siti aperti, garantendo un’accoglienza calorosa, ordinata e professionale", hanno ribadito i delegati del Fai. La partecipazione della cittadinanza è stata straordinaria: più di mille visitatori hanno potuto ammirare gli ambienti istituzionali del Comune di Fermo, accedendo anche all’ufficio del sindaco; centinaia hanno visitato con grande interesse il Palazzo della Prefettura, normalmente non accessibile al pubblico, scoprendone la ricchezza storica e simbolica; mentre quasi 700 persone hanno affollato Montefortino, lasciandosi affascinare non solo dalla bellezza di Palazzo Leopardi ma anche dalle entusiasmanti visite guidate alla Pinacoteca Duranti, che hanno letteralmente ammaliato i presenti per qualità espositiva e capacità narrativa. Fondamentale, come sempre, il contributo degli Apprendisti Ciceroni, studenti del Liceo Scientifico "Temistocle Calzecchi Onesti" e del Liceo Classico "Annibal Caro Licini Preziotti", che si sono distinti per professionalità, entusiasmo e padronanza dei contenuti. Le loro performance, preparate con cura e dedizione sotto la guida delle loro eccellenti insegnanti, hanno restituito un’esperienza coinvolgente, educativa e appassionante, offrendo una testimonianza concreta del valore formativo del progetto FAI. "Un sentito ringraziamento va a tutti i Volontari FAI, cuore pulsante dell’iniziativa, e alle istituzioni che hanno generosamente aperto le porte di edifici storici di rilevanza assoluta, contribuendo a rendere queste giornate un’occasione indimenticabile di partecipazione civica e riscoperta del territori", concludono i volontari Fai.

a,m.