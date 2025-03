Giornate del Fai: visite ai tesori di Fermo e Montefortino

In occasione delle ‘Giornate Fai di primavera’, in programma il 22 e 23 marzo, saranno aperti al pubblico palazzo Carrarini – Salvatelli a Fermo (sede della Prefettura) e palazzo Leopardi di Montefortino. Ieri pomeriggio nei locali di palazzo Leopardi a Montefortino, è stata presentata ufficialmente la nuova Delegazione Fai di Fermo e il programma della 33° edizione delle ‘Giornate Fai di Primavera’, in programma per il 22 e 23 marzo. All’incontro hanno presenziato il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio; il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni; il presidente del Fai Marche Giuseppe Rivetti e Maurizio Petrocchi capo delegazione Fai di Fermo. Il tema di questa edizione primaverile dedicata alla valorizzazione dei luoghi storici e artistici del territorio sarò ‘I luoghi delle Istituzioni’, un viaggio alla scoperta di edifici che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo chiave nella storia amministrativa e culturale della provincia di Fermo. Quindi saranno aperti al pubblico: palazzo Carrarini – Sassatelli (Sede della Prefettura di Fermo); il Municipio di Fermo; palazzo Leopardi e la pinacoteca ‘Duranti’ di Montefortino quest’ultimo un autentico gioiello d’arte e cultura, dopo anni di chiusura a causa del sisma del 2016. "La possibilità di riaprire palazzo Leopardi – spiega Maurizio Petrocchi - rappresenta un primo passo verso la rinascita culturale del nostro territorio. Un segnale concreto di come il patrimonio storico possa essere non solo tutelato, ma anche restituito alla comunità". Nell’occasione è stata presentata anche la nuova delegazione del Fai di Fermo, composta da: capo delegazione Maurizio Petrocchi, docente di storia del giornalismo e dei media digitali presso l’Università di Maceratae storico dei conflitti; Morena Tomassetti, segretaria e vice-capo delegazione; Stefania Battistoni, tesoriere; Massimo Temperini e Valerio Vagnozzi a cui si aggiungeranno i componenti più giovani: Tommaso Marziali; Alessio Eleuteri, Elza Murtezi e Ludovica Angelici. Alessio Carassai