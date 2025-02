Giornate di raccolta del farmaco: "Chi può aiuti, c’è tanto bisogno"

Nel 2025 Banco Farmaceutico compie 25 anni e, da oggi al 10 febbraio, si svolgerà la 25ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. In oltre 5.800 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa - L’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti (nel 2024, 588.013 confezioni, pari a un valore di 5.182.368 euro) saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 436.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

A Fermo e provincia, la Raccolta si svolgerà dal 4 al 10 febbraio in circa 21 farmacie. I volontari del Banco saranno presenti per lo più sabato 8 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 9 realtà benefiche della provincia di Fermo e hanno espresso un fabbisogno di 1814 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2024, sono state raccolte 1710 confezioni (pari a un valore di 13.936 euro) che hanno aiutato 2084 assistiti di 8 enti. Nelle Marche, nel 2024, sono state raccolte 20.658 confezioni di farmaci in 190 farmacie, pari a un valore di 177.577 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 11.286 persone aiutate da 94 realtà caritative del territorio regionale.

"Mi hanno colpito molto la numerosa adesione delle farmacie, il loro desiderio di partecipazione attiva e il dialogo avuto con gli enti, in preparazione delle giornate del farmaco – ha dichiarato la responsabile in provincia di Fermo, Michela De Vita - Abbiamo toccato con mano il bisogno farmaceutico e siamo grati che ci sia chi può aiutarci a rispondere a tale bisogno. Sono certa che anche quest’anno le persone che entreranno in farmacia saranno di grandissimo aiuto"

Le farmacie aderenti sono: Comunale Moresco a Moresco, Marchetti a Rubbianello, Marconi a Pedaso, Di Bacco a Lapedona, Bini – Ciucani – Cisbani – Comunale a Fermo, Cuccù a Campiglione, Formentini a Ponzano di Fermo, Cingolani a Magliano di Fermo, Comunale - Luisa Pompei – Michele Pompei - Boncori a Porto San Giorgio, San Tommaso a Lido San Tommaso, Mazzini a Porto Sant’Elpidio, Lattanzi a Sant’Elpidio a mare, Casali Manzetti a Montegranaro, Farmacia Rossi Brunori a Montefortino e Farmacia Monte San Martino a Monte San Martino.