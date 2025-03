Giornate Fai di Primavera. Prefettura e ufficio del sindaco: alla scoperta delle istituzioni

E’ Montefortino l’angolo di bellezza scelto dal Fai per presentare la rinnovata Delegazione di Fermo, alla presenza del sindaco Domenico Ciaffaroni, del prefetto Edoardo D’Alascio il presidente del Fai Marche Giuseppe Rivetti. L’evento è stata anche l’occasione per illustrare il programma della 33ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, in calendario per il 22 e 23 marzo. Il tema scelto per l’edizione 2025 delle Giornate FAI di Primavera è I Luoghi delle Istituzioni, un viaggio alla scoperta di edifici che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo chiave nella storia amministrativa e culturale della provincia di Fermo. I beni eccezionalmente aperti al pubblico saranno Palazzo Carrarini Sassatelli, Sede della Prefettura di Fermo, simbolo della vita istituzionale della provincia, Il Comune di Fermo e l’ufficio del sindaco, cuore decisionale della città, dove si prendono le decisioni per la comunità. E ancora, Palazzo Leopardi e la Pinacoteca Duranti a Montefortino, un autentico gioiello d’arte e cultura, che riaprirà in via straordinaria in attesa della sua definitiva riapertura dopo anni di chiusura a causa del sisma del 2016. L’evento di presentazione della Delegazione FAI e delle Giornate FAI si è svolto proprio a Palazzo Leopardi, un luogo di grande valore storico che torna ad aprire le sue porte, in occasione delle Giornate FAI, dopo quasi un decennio di chiusura. Qui è custodita la Pinacoteca Fortunato Duranti, che raccoglie una straordinaria collezione di opere dal Rinascimento al Neoclassicismo. La squadra di volontari Fai, guidata dal capo delegazione Maurizio Petrocchi, è così composta: Morena Tomassetti, segretario e vice-capo delegazione, Stefania Battistoni, tesoriere, Massimo Temperini e Valerio Vagnozzi, con loro anche i giovani Tommaso Marziali, Alessio Eleuteri, Elza Murtezi e Ludovica Angelici, la più giovane volontaria del gruppo, appena diciottenne. Come ogni anno, un ruolo fondamentale nelle Giornate FAI sarà svolto dalle decine di volontari e dagli apprendisti ciceroni, gli studenti delle scuole superiori che accompagneranno i visitatori alla scoperta dei beni aperti. Quest’anno, protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti del Liceo Caro-Preziotti-Licini di Fermo e del Liceo Scientifico Temistocle Calzecchi Onesti di Fermo.