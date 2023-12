"Giornate Fai, vi portiamo alla scoperta del patrimonio artistico"

Un grande evento nazionale, una settimana dedicata agli studenti e alle scuole per educare le giovani generazioni alla bellezza e alla cultura della salvaguardia dell’immenso patrimonio artistico e culturale di cui il nostro Paese è ricco: ecco presentata con poche ma essenziali pennellate l’edizione 2023 delle Giornate Fai per le scuole coordinate da Matilde Coccia. Nel comune di Montegranaro, gli alunni delle classi I A, I B, I C e I D dell’Istituto comprensivo Annibal Caro hanno rivolto la loro attenzione all’antico lavatoio della città, all’ex ospedale e al convento agostiniano, alla torre dell’Annunziata e alla Chiesa di San Pietro Apostolo. A Fermo le aperture hanno interessato tanti luoghi bellissimi, con le classi II E e II F dell’Istituto comprensivo "Da Vinci" - sezione di Torre di Palme, dalle classi II A, II B, II C, II D, II G dell’Istituto comprensivo "Da Vinci", dalle classi seconde dell’Istituto comprensivo "Ugo Betti" e dalle classi prime dell’Istituto comprensivo "Fracassetti" – sezione di Capodarco. A Porto San Giorgio, protagoniste le classi II A, II B, II C, II D e II G dell’Istituto comprensivo "Nardi". A Monte Urano, gli alunni delle classi II A, II B e II C dell’Istituto Comprensivo della città hanno messo in mostra tra l’altro il Palazzo municipale, a Montottone, protagonista l’intero borgo e il paesaggio circostante, grazie agli alunni dell’Istituto comprensivo di Petritoli. Ad opera delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado sempre dell’IC di Petritoli sono state garantite anche le visite al castello e alla Chiesa di Ponzano di Fermo. A Monterubbiano gli alunni dell’Istituto comprensivo Vincenzo Pagani hanno invece aperto Teatro Pagani e Palazzo Calzecchi Onesti. Con Moresco e Pedaso si conclude la rassegna dei luoghi toccati da questa edizione delle Giornate Fai per le scuole, grazie agli alunni dell’Istituto comprensivo Pagani, con le classi terze che si sono occupate delle visite al borgo e al castello di Moresco e con le classi II A, II B e II C che hanno invece aperto ai colleghi le porte del Museo della Stampa a Pedaso.