Giorni di festa, cambia la viabilità

Il comandante della municipale ha emesso ordinanza di divieto di sosta e di circolazione veicolare per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni in programma domenica e lunedì in onore del Patrono San Giorgio. Nello specifico la processione nel pomeriggio di domenica e lo spettacolo pirotecnico di lunedì. Per la processione il 23 aprile dalle 16 alle 20 sono imposti i seguenti divieti di sosta: sul lato est di viale della Vittoria nel tratto compreso tra il parcheggio ex bocciofila di via Oleandri e via Vecchi; sul lato ovest del lungomare tra le vie Ficcadenti ed Oberdan; su ambo i lati di via Matilde di Canossa, fra il Lungomare e via Sauro; sul lato ovest di via Bruno nel tratto compreso tra la via a nord della Chiesa delle Anime Sante e il viale Don Minzoni. Per quanto riguarda lo spettacolo pirotecnico, considerato che si svolgerà sull’arenile antistante il lungomare, all’altezza di via Oberdan, a partire dalla mezzanotte del 24 aprile, si rende necessario interdire al transito veicolare il tratto del lungomare antistante l’arenile dove verranno sparati i fuochi e nel tratto tra via Polo e via Veneto: dalle 23,30 del 24 e fino al termine della manifestazione divieto di transito veicolare sul lungomare tra le vie Battisti e Baraccca.