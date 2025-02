Giorno del Ricordo a teatro

L’amministrazione comunale ha scelto una intensa rappresentazione teatrale di Luca Violini per celebrare il Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati. Un anniversario importante, che arriva a pochi giorni dal Giorno della memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto.

Ieri mattina, nella sala Gigli, davanti ad alcune classi dell’istituto superiore Urbani, introdotto dal sindaco Massimiliano Ciarpella e dall’assessore alla cultura, Elisa Torresi, si è esibito Violini, artista che da anni di dedica alla creazione di una particolare forma di teatro chiamato ‘Radioteatro’. ‘Quell’enorme lapide bianca’: era questo il titolo di questo racconto in cui Violini ha ripercorso la tragedia delle foibe. Una iniziativa promossa dal Comune, in collaborazione con l’Associazione Venezia Giulia Dalmazia e il Comitato 10 febbraio, e col patrocinio della Regione Marche.

"Queste ricorrenze, il Giorno del Ricordo, come quello della memoria, servono a rammentarci che le atrocità nascono sempre dall’indifferenza" le parole con cui è intervenuto il sindaco Massimiliano Ciarpella, intervenuto all’evento in cui si ripercorreva una drammatica pagina della nostra storia, rimasta dimenticata per lungo tempo e alla quale è stata istituzionalizzata una Giornata del Ricordo.

