"Giorno del Ricordo e sguardo al futuro"

Un modo diverso di guardare alla ricorrenza del ‘Giorno del Ricordo’ con una prospettiva rivolta al futuro. E’ questo il messaggio che hanno lasciato Orazio Zanetti Monterubbianesi ed Elisabetta Sabatini, rispettivamente presidente e vice dell’associazione Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia); agli alunni della scuola media dell’Isc di Falerone che si sono ritrovati ieri nel salone comunale di Falerone per ricordare la storia, presenti anche Pisana Liberati e Maria Teresa Quintozzi, vice sindaco e assessore di Falerone, la dirigente scolastica Oda Gesuè e Marco Armellini presidente della ‘Comunità di Patrimonio’ di Falerone. "E’ importante tramandare alle future generazioni la storia – spiega Pisana Liberati – che fino a qualche tempo fa non era neppure ricordata nelle scuole, affinché fatti come questi non accadano mai più"."Siamo divenuti purtroppo una società mnemofobica – sostiene Oda Gesuè – siamo felici di aver appoggiato questo progetto nella scuola, che punta a dare consapevolezze alle future generazioni". Oltre nozioni che oggi sono divenute un elemento di ricordo come la tragedia delle foibe, degli esuli italiani costretti a lasciare le loro case per essere trasferiti in Italia, Orazio Zanetti Monteubbianesi, ha voluto spingere gli alunni a fare una riflessione diversa.

"Sono stato anche io un esule avevo solo due anni – racconta Orazio Zanetti Monterubbianesi – ho dovuto affrontare le privazioni, la fame, le difficoltà che tanta gente ha dovuto vivere sulla propria pelle all’interno di 109 campi di raccolta sparsi in tutta la penisola, ma alla fine l’Italia ci ha accolto. Queste cose però ci hanno fortificato, abbiamo studiato, abbiamo lavorato sodo, perché sapevano che solo l’istruzione e il lavoro sarebbero stati il nostri strumento di riscatto verso la società, e così è stato. Quando da piccolo andavo a scuola ero affascinato dagli insegnati, sembravano dei canta storie che ci raccontavano il mondo. Questo è l’invito che vi faccio, cercate di ascoltare i vostri insegnanti, perché il sapere abbraccia la cultura, la attraversa e va oltre, vi permette di essere liberi e consapevoli di quello che accade". In questi giorni sono molte le iniziative proposte nei comuni della media Valtenna, fra queste a Servgliano presso la sede dell’associazione ‘Casa delle Memoria’ oggi e domani il presidente Giordano Viozzi, incontrerà gli alunni dell’Isc di Falerone proponendo documentari e storie raccontare dai protagonisti dell’esodo istriano.

Alessio Carassai