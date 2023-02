’Giorno del Ricordo’: la testimonianza dell’esule Livilla Sivocci

Si è tenuta al cineteatro Manzoni di Montegiorgio, un incontro rivolto agli alunni della terza media del paese in occasione del ‘Giorno del Ricordo’. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione in collaborazione con la sezione locale dell’associazione nazionale ‘Venezia Giulia e Dalmazia’ per illustrare i fatti avvenuti negli anni fra il 1943 al 1947 ad opera delle truppe di Tito contro gli italiani che vivevano nei territori di Istria e Dalmazia; con i massacri perpetrati nei confronti della popolazione fino alla tragedia di persone gettate nelle foibe per non essere trovati, spesso ancora vivi, colpevoli solamente di essere italiani. Molto preziosa la testimonianza dell’esule Livilla Sivocci e di suo nipote Ettore Pelati, che hanno raccontato la storia della loro famiglia, costretta a lasciare la propria casa e averi, con la paura di ripercussioni che potevano raggiungerli da un momento all’altro. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco Michele Ortenzi e l’assessore Alan Petrini, che hanno voluto ribadire l’importanza di ridare valore ad una storia dimenticata per troppo tempo che deve essere raccontata per evitare che possa ripetersi.