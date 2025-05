Giostra con gli studenti: "Le nozioni passano, la cultura resta"

Una discussione attenta e partecipata, per arrivare a capire se la verità esiste, cos’è la verità della giustizia e la verosimiglianza dei mass media. A guidare la riflessione il professor Glauco Giostra, Emerito di diritto processuale penale alla Sapienza di Roma, fermano, che volentieri ha incontrato i ragazzi del liceo classico e delle scienze umane Annibal Caro, per un invito al pensiero: "Il professor Giostra è da sempre alla guida della commissione che valuta i ragazzi per il torneo della disputa organizzato dall’ordine degli avvocati, spiega Marta De Optatis, la docente del liceo che ha organizzato l’incontro, ha sempre apprezzato e condiviso con noi la voglia dei ragazzi di mettersi in gioco, di difendere le loro idee, di approfondire la riflessione. Su questo ci siamo sentiti di dover unire le forze, per proporre ai ragazzi dei quarti e dei quinti un momento che li invitasse ad andare oltre la superficie delle cose, ad approfondire, a rendersi conto della necessità del dubbio".

"L’unica cosa che so è la vastità della mia ignoranza – ha sottolineato Giostra con i ragazzi – la cultura è quella cosa che resta quando dimentichiamo le nozioni. Noi dobbiamo puntare a questo, a sedimentare un sapere che ci consente di fare le scelte giuste. Oltre la verità che non è mai assoluta, oltre la verosimiglianza delle notizie, a volte vere ma trasmesse in maniera errata dai mass media. Ai ragazzi ho parlato di questo, nella certezza che da loro possono arrivare idee e spunti interessanti". L’incontro è stato sostenuto della dirigente del liceo, Stefania Scatasta, che ha sottolineato: "I ragazzi amano le riflessioni di spessore, sono appassionati del torneo della disputa che peraltro vincono molto spesso. L’incontro con il professor Giostra, che è peraltro ex studente del liceo, andava proprio in questa direzione, nell’incontro tra le materie che studiano in classe, la filosofia e il diritto, e l’esperienza concreta della vita vera. Merito dei docenti che sanno organizzare momenti così e di una personalità del calibro di Giostra che si mette sempre a disposizione del mondo della scuola, oltre che dell’ordine degli avvocati, con la presidente Screpante e l’avvocato Alessia Capretta".

a.m.