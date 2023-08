Giostra dell'anello a Servigliano: il corteo incanta il pubblico

Prima della Giostra dell’anello, il Torneo cavalleresco di Castel Clementino di Servigliano ha offerto la ricostruzione della parte storica della manifestazione con il corteo che ha calato i partecipanti nell’anno 1450. Duecento figuranti, cura maniacale del cerimoniale per due ore che hanno incantato i presenti. Ottimo il lavoro del regista Gianluca Viozzi e dei rioni. Qualità e grande lavoro delle sartorie rionali nel riproporre abiti ispirati ai dipinti dei maestri del Quattrocento. La dama del Palio, Rebecca Balducci, ha indossato un abito a tinte bianco e oro, impreziosito da coroncina e perle. Per la dama di San Marco, Alessia Levantesi, è stato scelto un mantello rosso che ha dato nobiltà e spessore alla prima donna del rione che rappresenta la municipalità. Porta Navarra ha tratto ispirazione dal polittico di Carlo Crivelli, conservato a Montefiore dell’Aso, per la dama Barbara Capparelli: abito realizzato in velluti e canvas di seta a vari colori, con ampio mantello a giro rosso rubino. La dama di Porta Santo Spirito, Chiara Bartucci, ha indossato un abito ispirato al dipinto ‘La Madonna della Quaglia’ del Pisanello, conservato nel museo di Castelvecchio a Verona. Realizzato in prezioso damascato di velluto rosso e oro, è impreziosito da una scollatura ricamata a mano, in filo d’oro e pietre. Antonella Girardi, prima donna di Porta Marina, ha indossato un abito ispirato al dipinto di Vittore Crivelli ‘Madonna con bambino e due angeli’, che si compone di una veste verde e del ruggine, e di una veste d’oro broccata ricamata interamente a mano. Per la dama Sofia Morichetti, Paese Vecchio ha scelto un abito tratto dal ciclo di affreschi della bottega degli Zavattari nella Cappella del Duomo di Monza intitolata alla regina lomgbarda Teodolinda. Veste in velluto nero e giornea in velluto di colore naturale con ricami oro.