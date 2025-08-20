Giostra dell’Anello,. Innocenzi da record e dedica a Orazi

Si conclude con la vittoria di Porta Santo Spirito e di Luca Innocenzi la 57ª edizione della Giostra dell’Anello. Una gara guidata dal cavaliere folignate sin dal primo momento, che con il successo di domenica ha conquistato il nono alloro personale, record assoluto a Servigliano, consegnando all’Aquila Nera il ventesimo Palio della propria storia. "Non sono mai stanco di vincere, il mio istinto è sempre quello di puntare al massimo, e ogni volta è un’emozione unica - racconta Innocenzi -. Devo fare i complimenti a Lionetti. Dopo l’ottima prima tornata e il vantaggio accumulato sapevo di poter gestire il tempo. Le gare cominciano ad essere sempre più difficili, gli altri stanno migliorando molto. Dedico la vittoria a Domenico Orazi, papà di Manfredo (collaboratore di scuderia di Luca Innocenzi), recentemente scomparso; ma di certo il pensiero più bello va alla mia compagna Sofia e alla bambina che mi sta per regalare". Grande soddisfazione per il rione e Marco Rossi, il console che portò Innocenzi a Servigliano. "Luca ha una classe innata, una dedizione al lavoro riconosciuta da tutti – commenta Rossi –. Quando vinse il suo quarto Palio nel 2011 gli dissi che insieme saremmo arrivati a dieci; ne manca uno e questo resta di certo il nostro obiettivo. È una giornata importante per Luca, per il Rione e per tutta Servigliano. Vorrei fare i complimenti ai nostri avversari, anzitutto a Nicholas. Se Luca ha fatto questa gara di livello è perché Lionetti lo ha costretto a stare sul pezzo sino alla fine. Ma di fronte a Innocenzi c’è poco da fare, è semplicemente il più forte". Il Torneo Cavalleresco non smette mai di far battere il cuore. C’è chi festeggia, chi si lecca le ferite, chi si prepara a un inverno fatto di valutazioni, ma a Servigliano, già da oggi, la testa è al 2026 e alla 58ª edizione della Giostra dell’Anello.