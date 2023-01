Giostra in piazza fino a domenica

In considerazione degli unanimi e numerosi apprezzamenti avuti e delle tantissime presenze fatte registrare durante il periodo delle festività natalizie, l’associazione Pro Loco di Porto San Giorgio e gli assessorati alla cultura e al turismo del Comune hanno deciso far prolungare l’attività della giostrina delle mongolfiere, posizionata in piazza Matteotti, fino a domenica prossima 15 gennaio compresa. Questo stesso pomeriggio dalle 16 alle 19 i piccoli utenti avranno la possibilità di accedervi e divertirsi in maniera gratuita: "Un regalo, riteniamo gradito, che abbiamo voluto fare a tutti i bambini sia di Porto San Giorgio che di altri comuni, qualora fossero presenti", afferma la presidente della Pro loco Giorgia Squarcia. L’iniziativa è finalizzata ad allungare un po’ per i bambini il tempo delle festività.