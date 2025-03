Giovane fermato dai carabinieri: una scacciacani e droga in macchina

Un giovane tunisino denunciato dai carabinieri, in auto custodiva droga e una pistola scacciacani. Si tratta dell’ultima operazione condotta dai carabinieri nell’ambito delle normali operazioni di controllo del territorio. Nei giorni scorsi, stando alla prima ricostruzioni dei fatti, i carabinieri della Stazione di Monte San Pietrangeli, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 28enne di origini tunisine, per porto di armi e altri oggetti atti ad offendere, segnalandolo inoltre che il giovane aveva con se sostanze stupefacenti che lo stesso indicava per uso personale.

Il giovane è stato controllato dai carabinieri, in orario notturno, mentre era alla guida della sua autovettura in località Villa Zara del comune di Torre San Patrizio. A seguito del controllo e valutando il comportamento sospetto del giovane, i militari hanno provveduto alla perquisizione prima personale e successivamente anche del veicolo; operazione che ha permesso di rinvenire una pistola scacciacani priva del tappo rosso (calibro 8 marca ‘Kimar’ munita di caricatore, simulacro di una ‘Beretta 92’) occultata all’interno del veicolo sotto il sedile del conducente, un paio di manette in acciaio occultate nel vano porta oggetti e infine anche una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo di hashish, rinvenuta sulla sua persona. La patente di guida del giovane è stata ritirata e tutto il materiale rinvenuto posto in sequestro per ulteriori approfondimenti. Le attività condotte dai carabinieri dimostrano l’impegno e gli sforzi costanti per garantire la sicurezza nelle comunità. Si invita la cittadinanza a continuare a collaborare, fornendo eventuali informazioni o segnalazioni di persone, auto che possono sembrare sospette che possano contribuire alla prevenzione dei reati. a.c.