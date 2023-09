Giovane in stato di alterazione prende a calci e pugni i carabinieri I carabinieri intervenuti a Rapagnano sono stati aggrediti da una 29enne in stato di alterazione psicofisica. La ragazza è stata denunciata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali illeciti al 112.