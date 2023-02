Giovane mamma sconfitta dopo aver lottato contro un male

Il sorriso contagioso è la prima immagine che viene in mente a quanti stanno piangendo la scomparsa di Alessia Bedetta, giovane mamma che dopo aver lottato strenuamente, a soli 47 anni, è stata vinta da un male che non le ha lasciato scampo. Una morte che ha sconvolto i tantissimi che conoscevano questa giovane donna che aveva trovato il suo posto nel mondo nell’impegno con i bambini e in una intensa attività a favore della comunità e che è stata strappata troppo presto all’affetto dei suoi cari, a partire dal marito e i due figli, fino ai colleghi de ‘Il regno di Morbidù’, alle anime della società civile. Numerose le espressioni di cordoglio: "Tu che hai vissuto tante realtà aggregative sin dalla più giovane età, ci mancherai. Ti salutiamo con tutto l’amore che ci hai trasmesso" le parole dell’Ente Contesa del Secchio. "Ci mancheranno le tue risate, la pazienza che mettevi in ogni cosa" il saluto della Contrada San Giovanni. Si è unito al cordoglio cittadino anche il sindaco, "certo che il suo sorriso e la sua vitalità possano continuare a riscaldare il cuore di chi le ha camminato accanto". I funerali, oggi, alle 14,30, in Collegiata.