Giovane muore di overdose

Quando quei passanti l’hanno visto riverso a terra e privo di sensi, hanno pensato al peggio. L’allarme lanciato in tempo e il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio hanno permesso di salvargli la vita. E’ accaduto ieri pomeriggio in pieno centro, in via Giordano Bruno, nei pressi della pasticceria "Dolcemente" dove un giovane del posto è andato in overdose di eroina. Erano da poco passate le 18 quando alcuni passanti hanno notato quel giovane sul marciapiedi: "Sembrava morto e abbiamo subito allertato il pronto intervento sanitario, che fortunatamente è giunto nel giro di pochi minuti". Il giovane, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso di Fermo in gravi condizioni a causa di un collasso. Sul luogo in cui è stato ritrovato il giovane sono intervenuti anche i poliziotti della squadra volante della questura di Fermo, che hanno immediatamente avviato le indagini. L’obiettivo è quello di individuare lo spacciatore che ha venduto la dose quasi letale al giovane e capire se in circolazione c’è un tipo di eroina più pericoloso rispetto al solito.