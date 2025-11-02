Giovane rapito e torturato, restano in carcere i sette componenti del clan

Restano in carcere i sette giovani componenti del clan multietnico accusato di aver rapito e torturato un 20enne tunisino. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Gli indagati, difesi dall’avvocato Giuliano Giordani, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nonostante la difesa abbia presentato un’istanza per ottenere la scarcerazione o una misura alternativa, il giudice ha confermato per tutti la permanenza in cella. Gli arrestati sono quattro tunisini, un fermano, un giovane di Torre San Patrizio e un bengalese, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Altri tre indagati, tutti tunisini, sono stati denunciati a piede libero e anche loro sono stati interrogati dal gip senza ottenere alcuna risposta. Secondo le indagini, condotte dai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo guidati dal vice questore aggiunto Gabriele Di Giuseppe, i sette, domiciliati a Fermo, Montegranaro, Lapedona e Porto San Giorgio, avevano la loro base operativa a Lido Tre Archi. Il sequestro era avvenuto sabato 11 ottobre quando i componenti del clan, dopo aver caricato il 20enne in auto, lo avevano condotto nella casa di Lapedona dove vive il capo del sodalizio, un tunisino di 28 anni, e il suo braccio destro, un fermano di 23 anni. La vittima, anch’essa tunisina, era stata picchiata e sottoposta a torture. Gli investigatori durate il blitz con cui avevano arrestato sette dei componenti del clan, avevano sequestrato una katana e un blocchetto di appunti scritto in arabo, una sorta di libro dei conti legato alla rete dello spaccio, che i poliziotti stanno facendo tradurre ad un interprete, per cercare di ricostruire meglio l’attività del sodalizio. Secondo la ricostruzione degli uomini della squadra mobile, il rapimento e la tortura del 20enne sarebbero stati una sorta di dimostrazione per rimarcare il predominio sul territorio.

Fabio Castori