Giovane scappa in sella allo scooter rubato

Alla vista della polizia, in sella ad uno scooter, hanno dato gas alla manopola dell’acceleratore e, al fine di eludere il controllo, hanno dato vita ad una rocambolesca fuga a tutta velocità, iniziata in zona Paludi di Fermo e continuata sulla Statale Adriatica, fino a quando non sono stati bloccati. Il conducente è stato arrestato, mentre il passeggero è riuscito a fuggire. In manette, con le accuse di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è finito un 20enne fermano di origini pugliesi. Con una manovra a tenaglia, due auto della squadra volanti sono riuscite a ostacolare la fuga e far diminuire la velocità dello scooter, ma il passeggero, con uno scatto fulmineo, è sceso dal mezzo, dandosi alla fuga nei campi circostanti. Il conducente, approfittando della concitazione del momento e di un piccolo varco, ha ripreso la fuga ad alta velocità ma è stato nuovamente inseguito e, dopo alcuni chilometri, nell’affrontare una curva, ha perso aderenza, cadendo rovinosamente a terra. E’ stato immediatamente bloccato dagli agenti poi l’inseguimento del passeggero fuggito nelle campagne circostanti, che però, grazie alla fitta vegetazione e ai fossati presenti, è riuscito a far perdere le sue tracce.