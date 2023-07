Giovane scompare nel nulla Si muovono le squadre di ricerca

Nonostante il dispiegamento di uomini e mezzi ancora non ci sono notizie di Kamrul Howlader, giovane di 18 anni originario del Bangladesh, residente a Montefortino, di cui si sono perse le tracce domenica sera. Il sindaco del centro montano Domenico Ciaffaroni ieri mattina, prima di avviare le ricerche, ha diramato un comunicato sui profili social del Comune per chiedere aiuto alla popolazione ed eventualmente segnalare possibili avvistamenti del ragazzo al 112. Il giovane risiede in località Serra, frazione di Montefortino, dove aiuta il fratello maggiore che gestisce un’azienda agricola, il suo ultimo avvistamento risale alle 19 di domenica, ma poi di lui si sono perse le tracce.

E’ stato il fratello maggiore a denunciare la scomparsa ai carabinieri della stazione locale e ieri mattina, coordinati dalla prefettura di Fermo, è stato attivato il protocollo per le ricerche delle persone scomparse. In poco tempo sono stati mobilitati i carabinieri, vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre: sommozzatori, droni e persino un elicottero, unità cinofile e volontari della protezione civile. Le ricerche sono state intensificate nella zona del lago di Gerosa, non distante dall’abitazione del giovane, ma hanno interessato anche i comuni limitrofi di Amandola e Comunanza.

"Al momento nonostante gli sforzi non siamo riusciti ad avare notizie del giovane – spiega Domenico Ciaffaroni –. Il fratello vive a Montefortino già da qualche tempo e si è integrato con la comunità, Kamrul Howlader invece è arrivato nel nostro territorio solo a novembre, speriamo che si tratti di un allontanamento volontario e che tutto si risolva presto e nel migliore dei modi. Oggi (ieri ndr) è stato fatto un grande lavoro di ricerca con il supporto di tante persone e mezzi, domani proseguiremo le ricerche in accordo con la prefettura, magari spostando l’attenzione sui centri abitati".

Alessio Carassai