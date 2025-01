Giovane si ferisce, portato in ospedale

Lo stavano traferendo da Rimini in un centro di rimpatrio quando, all’altezza di Porto San Giorgio, l’uomo, un nordafricano irregolare sul territorio nazionale, ha iniziato a dare segni di insofferenza cercando di liberarsi dalle manette ai polsi e ferendosi a entrambi gli avanbracci, proprio per l’azione abrasiva delle manette. A quel punto gli agenti, lo hanno trasportato in ospedale. Qui sono dovute intervenire altre pattuglie della polizia per placare lo stato di alterazione dell’uomo. Una volta riportata la calma il clandestino è stato sedato, medicato e fatto ripartire verso il centro per il rimpatrio in cui era diretto originariamente.