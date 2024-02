Giovane talento al raduno di boxe e arti marziali

Sabato e domenica, il palazzetto dello sport ospita la 6° edizione del ‘Day in the cage’, raduno di boxe ed arti marziali con il debutto da professionista del 18enne elpidiense Lorenzo Tulli, evento promosso dall’Asd Fil’s Fight e Pugilato Nike Fermo. "Fa piacere la scelta della nostra città per un appuntamento che richiamerà tanti appassionati – dice l’assessore allo sport, Enzo Farina – e c’è pure il debutto di un nostro giovane talento per cui non ci può essere esordio migliore. Saremo in tanti a tifare per lui". Luciano Romanella (presidente Federazione Pugilistica Marche) è convinto che la città "potrà ospitare un evento di boxe di caratura nazionale. Tulli sarà il protagonista di questa sessione. A 18 anni è forse il più giovane professionista in Italia". Il presidente di Fil’s Fight, Paolo Biondi illustra il programma: "Sabato, incontri di semiprofessionisti e 4 match professionistici; domenica mattina toccherà ai settori giovanili, nel pomeriggio gym boxe, per chiudere con gli incontri di pugilato fino all’esordio di Lorenzo Tulli col britannico Vinny Baldwin". Matteo Paccapelo, coach di Tulli sottolinea che "il salto al professionismo è un grande cambiament". "Mi sono preparato tanto, senza lasciare indietro lo studio – conclude Tulli (frequenta il Liceo di scienze applicate e quest’anno ha la maturità –. Ringrazio organizzatori, allenatori, la Nike Fermo a cui sono affiliato, e la San Giorgio Boxing dove ho iniziato". Ingresso: 10 euro.