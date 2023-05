Giovani al lavoro Riparte ’Ci sto? Affare fatica!’

Sta per partire il progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile denominato ’Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune’. E’ giunto alla quarta edizione, finanziato dalla Regione e coordinato dal Centro servizi per il volontariato. Anche il Comune ha aderito al progetto. Le attività saranno dal 19 giugno al 28 luglio, coinvolgendo squadre di ragazzi dai 16 ai 21 anni. Con loro ci saranno anche i tutor, giovani dai 22 ai 35 anni che coordineranno settimanalmente le squadre di intervento. I giovanissimi si “sporcheranno le mani” per rendere più belli gli spazi della città. A ogni squadra verrà assegnato anche un un volontario adulto con competenze artigianali. Al termine di ogni settimana, a ciascun ragazzo partecipante saranno consegnati in omaggio dei “buoni fatica” del valore di 50 euro (100 per il tutor) spendibili in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici e di lettura, sport, tempo libero e materiale informatico.