Giovani e alcol: è allarme "Coinvolgiamo le famiglie"

Bevono alcolici i giovanissimi, bevono tanto e cominciano prestissimo, l’allarme comincia già intorno agli 11 anni, con effetti devastanti sul neurosviluppo dei ragazzi. È l’allarme lanciato nel corso di un dibattito organizzato dal Kiwanis Club, il sodalizio fermano ha promosso un incontro con autorità ed esperti per informare sui rischi reali dell’abuso di alcol fra i giovani e sulle conseguenti azioni che la comunità istituzionale può intraprendere per prevenire questo fenomeno. Mauro Ceccanti dell’Università la Sapienza ha dettagliato le conseguenze dell’abuso di alcol nei giovanissimi: nel 2023 i soggetti consumatori di alcol a rischio in Italia sono più di 1 milione di cui circa 620 mila tra gli 11 e i 17 anni, che non considerano gli effetti dannosi sullo sviluppo del cervello. Quindi si sono succeduti qualificati e competenti interventi: dal parroco della parrocchia SS. Annunziata di Porto Sant’Elpidio, don Tony Venturiello, impegnato costantemente in attività con i giovani al il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini. Per il consigliere regionale Marco Marinangeli per fare prevenzione è necessario coinvolgere in special modo tutte le agenzie educative. Il sindaco Paolo Calcinaro ha posto l’accento sulla rilevanza di momenti di aggregazione dove i giovani non siano anonimi e l ‘assessore ai Servizi Sociali, Mirco Giampieri, ha sottolineato il fatto che i giovani hanno bisogno di maggiori momenti di incontro e di porte aperte all’ascolto delle loro fragilità. Presente anche Francesco Maria Chelli, presidente Istat, che ha condiviso con la platea alcuni dati sull’uso di alcol tra i giovani e giovanissimi (a partire dagli 11 anni), sottolineando come le Marche occupino il terzo posto nell’uso di alcolici tra le regioni italiane. Nel dibattito che si è poi aperto, moderato da Mario Vitali, dirigente medico psichiatra alla Ast di Fermo e alla Regione Marche, il procuratore della Repubblica di Fermo Raffaele Iannella, dopo aver richiamato le norme vigenti sulla vendita di alcolici ai minorenni, ha fatto appello al coinvolgimento delle famiglie che hanno un ruolo fondamentale nell’educazione e nella salvaguardia dei giovanissimi. Per la Questura Antonio Stavale ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Fermo, Gino Domenico Troiani hanno raccontato gli incontri con più di 50 classi scolastiche per dialogare con i giovani su temi come la legalità e la sicurezza stradale. Ha concluso l’incontro il Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani che ha parlato di un fenomeno che, come hanno testimoniato i dati statistici, ha un valore ancor più pervasivo e sotterraneo per il quale serve una continua attività di formazione e di educazione.