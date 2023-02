Giovani e crisi climatica L’elpidiense Sagripanti all’Onu

La crisi climatica è sempre più un tema scottante dei nostri giorni.

Sono le nuove generazioni ad esserne estremamente coscienti, tanto da essere costantemente in prima linea per guardare al presente e al futuro con occhio attento.

Ed è stata proprio una giovane nostrana, Debora Sagripanti, originaria di Porto Sant’Elpidio, ad essere stata scelta da Elsa, European law students association, per prendere parte all’Open-Ended Working Group on Science Policy Panel dove, presso il quartier generale delle Nazione Unite

a Bangkok, Thailandia, si è parlato proprio di crisi climatica.

"Partecipare attivamente a questa assemblea – spiega la giovane protagosnista – è stato un privilegio.

Sento di aver rappresentato le preoccupazioni che noi giovani abbiamo sulla crisi climatica. Bisogna mettere in atto politiche più incisive che tutelino e preservino l’ambiente ed il futuro di tutti, per questo è vitale instaurare una stretta collaborazione tra gli organi governativi ed il mondo dell’industria, affinché sprechi ed inquinamento vengano limitati".

Dopo un 2022 carico di esperienze di studio

negli Stati Uniti ed in Giappone,

in quanto vincitrice di due borse di studio offerte dall’Università degli Studi di Macerata, Debora Sagripanti

tornerà ora in Italia per completare il suo percorso di laurea in Giurisprudenza.