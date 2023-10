Giovani, educate e ben vestite tentano di truffare due anziani

Si sono intrufolate con una scusa solo per caso non sono riuscite e derubare in casa una coppia di anziani. È l’ennesimo tentativo di furto ai danni di una coppia fermana, 87 anni lui, 85 lei, residenti nella zona di viale della Carriera, nella mattinata di sabato due donne, sulla trentina, di bell’aspetto e ben vestite, si sono presentate alla porta e hanno chiesto di poter vedere l’appartamento, facendo il nome di un vicino di casa. "Erano gentilissime, racconta la donna, parlavano benissimo, mi hanno fatto tanti complimenti per come tengo la casa. Poi hanno chiesto di poter girare, di vedere il guardaroba. Per fortuna non eravamo soli, c’era con noi una conoscente che le ha seguite ovunque e si sono sentite sotto pressione, per questo dopo poco se ne sono andate anche se continuavano a chiedere dove tenevamo i cassetti". Quando si sono resi conto che si trattava di due malfattrici la coppia ha chiamato subito i carabinieri, nel frattempo le due si erano dileguate: "I carabinieri sono arrivati da Petritoli, raccontano ancora gli anziani, ci sono poche volanti in giro e anche se hanno fatto il possibile per arrivare in tempo, non è stato possibile intercettarle. Ci hanno detto però che ci sono state molte segnalazioni simili alla nostra, si presentano a casa degli anziani e provano a introdursi con gentilezza e cortesia ma con cattive intenzioni. Volevamo raccontare la nostra esperienza, proprio per dire a tutti di fare attenzione, di non aprire le porte a sconosciuti, a fare particolare attenzione a questa coppia di giovani donne. Non lasciamoci ingannare, noi siamo stati davvero fortunati a non essere soli in quel momento, non è semplice smascherarle".